The Falcon And The Winter Soldier está a horas de llegar a la pantalla chica y continuar este camino que Kevin Feige y Marvel Studios empezaron con WandaVision, pero tal parece que este programa será un producto totalmente opuesto a la historia de Wanda.

The Falcon And The Winter Soldier se centrará en los sucesos que ocurrieron después de haber derrotado a Thanos y su ejercito; en un mundo donde ni Iron Man y ni el Capitán América están presentes. Esto significa que los Vengadores están disueltos y las organizaciones que se esconden entre las sombras aprovecharan ese momento para hacer de las suyas.

El guionista de la serie recién comentó que esta serie será algo totalmente opuesto a lo visto en WandaVision, llamándola incluso como la antítesis de la misma. Y es que si, por los avances mostrados en el último mes se observa que el ritmo de la historia será mucho más intenso; con grandes escenas de acción y a lo que los fanáticos de Marvel ya están acostumbrados.

“Una cosa que Marvel sabía que querían antes de que yo cruzara la puerta era que querían una serie con dos protagonistas amigos. Cuando digo esto me refiero a la energía y la vibra que hay en esas relaciones, la forma en que los amigos pueden lidiar con los problemas del momento mientras hacen bromas.” comentó el guionista Malcolm Spellman.

“La otra cosa acerca de las series con protagonistas mejores amigos, si es que has visto alguna de ellas, es que realmente no tienen ningún misterio. Todos es sobre los personajes. Se trata de la emoción y la conexión, o la falta de conexión entre ellos, y eso es algo que hago como escritor y es algo que el género quiere. Por sorprendente que sea WandaVision, esta es una antítesis en todos los sentidos.” finalizo.

Crédito foto de portada: Marvel Studios