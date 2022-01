La agrupación originaria de Pennsylvania, The Districts, sigue conquistando oídos con su reciente lanzamiento, esta vez se trata de la canción “Outlaw love”, una melodía que formará parte de su próximo álbum llamado Great american painting. La nueva entrega trae consigo una colaboración interesante: cuenta con la voz de Clementine Creevy, vocalista de la agrupación Cherry Glazerr.

TXT:: Evelyn Mazón

“Outlaw love” se acompaña de un video oficial dirigido por Luke Orlando. El tema evoca la distorsión de los recuerdos, cuando visitamos al pasado y lo miramos desde un ángulo distinto. “You used to love me like I was the only one, now you find me, cracking up and falling apart” (Solías amarme como si yo fuera el único, ahora me encuentras agrietado y desmoronado), se escucha en el primer verso. Y desde ese instante la voz de Grote Rote estremece para trasladarnos a una historia donde el amor culmina; probablemente no de la mejor manera.

“La vida es un viaje extraño y jodido, es constante cambio y siempre estar dándote cuenta de que estabas equivocado o de que seguiste a un falso mesías, pero hay mucha belleza en nuestra capacidad de cambiar y crecer al observarnos a nosotros mismos y a nuestros patrones. Me han lastimado personas que amo y he dado más de lo que debía, pero al final no lo cambiaría por las lecciones que aprendí”, explica Rob acerca de “Outlaw love”.

The Districts recorrerán distintas ciudades de Estados Unidos con una gira que lleva el mismo nombre que el disco; las fechas comienzan en marzo y se extienden hasta abril y entre los puntos contemplados se encuentran California, Texas y Nueva York.