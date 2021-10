El joven dúo originario de Tijuana, Baja California, integrado por Lenin Vázquez (voz, guitarra, bajo, sintetizadores) y Víctor Blanco (batería) le ha dado forma a dos canciones que prometen y podrían ser el inicio de algo memorable.

TXT :: Joel Rodríguez Díaz

Con una lupa bastante curiosa es que me encuentro con el material de esta dupla tijuanense, The Discreets, quien lanzó un sencillo doble de manera digital e independiente en este 2021. Una propuesta que promete, aunque aún hay mucho trabajo por delante. Las canciones en cuestión son “Standing at your door” (a la que consideramos la cara A) y “Pain & glory” (lado B). Ambas emocionan y dibujan una sonrisa en la cara. Dos temas bien definidos, ya que la cara A es eso, una canción con potencial de hit, con una melodía pegajosa y bailarina; mientras el lado B se muestra mucho más experimental y retador, cumpliendo perfectamente con su función de brindar soporte al protagonista.

En ambos casos se práctica una especie de new wave y post-punk revival que varía sus matices entre el rock y el synth pop, con guiños a The Libertines, The Knack y Tokyo Police Club (“Standing at your door”); o a Soft Cell, The Rapture y hasta O.M.D. (“Pain & glory”). Sin embargo, la magia termina con el uso del lenguaje, pues cantan exclusivamente en inglés. Veamos. Se entiende que, al tratarse de una agrupación proveniente de una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, se tenga cierta urgencia por priorizar la lengua de Shakespeare; pero esto no necesariamente juega a su favor, ya que en dicho territorio existen miles de propuestas similares, lo que podría hacerle pasar desapercibida.

Sería interesante ver a The Discreets incorporar el español a su temario, ya que sus letras preservan el fuego del amor y la energía de juventud; temas universales que, aunque pasen los años, siguen haciéndonos vibrar. La banda ya demostró que puede generar canciones atractivas, así que no nos resta más que esperar su próximo material, que, según sabemos, será un EP de 5 canciones.