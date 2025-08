The Delines: seducción vintage convertida en canciones

No es nada sencillo montar una carrera duradera haciendo de músico y escritor al mismo tiempo, luego entonces Willy Vlautin, nacido en Nevada durante 1967, merece un reconocimiento especial, ya que ha logrado alternar la publicación de novelas con una trayectoria en Richmond Fontaine, banda que se decanta por el indie rock oscuro y el Alt country, para incursionar ahora en una nueva entidad llamada The Delines, que viene acompañada de un buena historia.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Su obra más reciente en español se llama La noche siempre llega (Ed. Seix Barral) y en ella una chica del norte tiene que arañar la vida para sobrevivir a una madre egoista, un hermano enfermo y muy poca fortuna. Se trata pues de un autor que conoce muy bien la senda de los perdedores y así lo ha dejado ver en otras novelas notables como Vida de motel y Northline.

La peculiar historia a la que hice mención anteriormente, pasa por el momento en que Willy descubre a la cantante Amy Boone, al frente de su propia banda, The Damnation, y es tal la fascinación que decide convencerla de que hagan algo juntos, mientras aparcaban sus respectivos proyectos… y está historia tuvo final feliz… dejaron lo suyo y arrancaron The Delines.

En 2022, debutaron con The Sea Drift y ahora están de regreso con canciones seductoras, lóbregas y satinadas que van ganando seguidores por doquier e incluidas en un álbum que lleva por nombre Mr. Luck & Ms. Doom, quizá aludiendo a los roles que han jugado Vlautin y Boone, respectivamente, aunque, en realidad, el nombre pasa por la petición de la artista de poder cantar una canción de amor que no terminara en fracaso.

Se trata de una entrega conformada por 11 composiciones en las que la voz de Amy Boone deslumbra y las letras de Willy encajan mejor que nunca, mientras transcurren los buenos haceres del resto de The Delines: Sean Oldham (batería), Freddy Trujillo (en el bajo) y Cory Gray (teclados y trompeta) -todos ellos también en Richmond Fontaine-.

The Delines es una banda que habrá de seducir a seguidores de Wilco y Amy Winehouse por igual, pasando también por los fans de The New Pornographers… no sólo componen bien, tocan mejor y tienen una atrapante pátina vintage que los potencia.

Mr. Luck & Ms. Doom se distingue también por la estupenda calidad de sonido obtenida en el estudio y ello es patente desde el tema titular que lo abre y se hace grande en canciones como “Left Hook Than Frazier” -¡gran referencia boxística!-, “The Haunting Thoughts” y “Her Ponyboy”.

Willy Vlautin en la literatura siempre ha abrevado de John Steinbeck, Raymond Carver, Chester Himes y Sam Shepard, pero cuando se vuelca a componer utiliza esos mismos elementos narrativos para enriquecer sus letras y ello aporta un valor agregado a la propuesta.

El segundo álbum de The Delines lleva circulando desde el primer trimestre del año, pero ante tanta oferta circulando, siempre viene bien llegar a él, así sea con un poco de retraso… lo que ofrecen es una exquisita experiencia gourmet y eso es lo que cuenta.

Para quien conocen la senda por la que marchan Lambchop y The Cowboy Junkies, he aquí un hallazgo mayúsculo… que tiene la dosis exacta de soul y jazz en la mezcla estilística; poseen enormes atributos para colarse en nuestra sensibilidad.

He aquí un puñado de historias acerca de mujeres que toman revancha… que no están exentas del ambiente de los bajos fondos, las drogas y los amores fatales… al final, hasta una casa puede ser incendiada para poner punto final al abuso… exacto, todo lo que hay en las novelas de Willy Vlautin aquí aparece musicalizado… ¡una verdadera delicia!

