The Decemberists: haciendo estragos en una boda y con Kusturica en la memoria

De estos artesanos del indie, procedentes de Portland, no teníamos noticias desde el álbum I’ll Be Your Girl, y su EP de acompañamiento, Traveling On -ambos del 2018-, pero resulta que The Decemberists han comenzado a mostrar sus canciones nuevas para un álbum doble que llegará el 14 de junio y en las que se les escucha renovados y en plena forma.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es lógico emocionarse por lo que habrá de ser As It Ever Was, So It Will Be Again, dada la gran calidad compositiva de Colin Meloy y que ahora se plasma en una de sus canciones más sorprendentes en mucho tiempo… una canción a la que han titulado “Oh No!” y que tiene una pátina vintage llena de ponzoña y seducción.

“Oh No!” es una pieza que nos remite al swing y el vodevil… al repetirla no puedo sino acordarme de lo geniales que eran también los Squirrel Nut Zippers, con ese estilo tan del pasado y que evocaba a los salones de fiesta –no en vano eran de Carolina del Norte-.

Acerca de la canción, Colin Meloy se remontó a su origen: “Todo comenzó con la primera línea: “It was on a wedding night / How they danced by the firelight’, y fluyó a partir de ahí. En mi opinión, el narrador de la canción está canalizando a los dos hermanos de la inmortal película de Emir Kusturica, Underground”.

Y la fiesta que prometen The Decemberists con As It Ever Was, So It Will Be Again –que será doble- apenas comienza, pues además de esta estupenda canción, el disco contará con colaboraciones tan destacadas como las de James Mercer de The Shins y Mike Mills de R.E.M.

Mientras tanto hay que dejarnos llevar por “Oh No”, ya que según su autor: “Esta canción trata sobre causar estragos, provocar caos, y a su narrador siempre le sigue una forma aún mayor de caos, una gran oscuridad. ¡Pero es una oscuridad con la que puedes bailar!“.

