La banda originaria de Canadá, The Dears, anunció el estreno de su octavo álbum de estudio Lovers Rock, que llegará el próximo 15 de mayo a través de Dangerbird Records. Además de que la noticia viene acompañada de un adelanto con el sencillo The Worst In Us.



Hace casi ya dos décadas que la banda lanzó su disco No Cities Left, aquel que parecía un romántico soundtrack en tiempos apocalípticos. Que si nos ponemos en contexto, encajaba a la perfección, ya que llegó en medio de una ola de problemas por los que atravesaba el mundo, como el 9/11, la invasión a Irak, crisis económica, entre otros.

Desde entonces los canadienses se han caracterizado por escribir apocalípticas canciones de amor. Y ahora, con un mundo diferente pero con problemáticas un tanto parecidas, vuelven a darnos un álbum que toma sentido para todos los que están enamorados en medio de la crisis mundial que se está viviendo.

Tan sólo basta escuchar su nuevo sencillo The Worst In Us. En el que The Dears describe una apasionada historia de amor contra la que un caótico mundo no podrá. “And while they’re bringing down the rest of us, they’re never bringing out the worst in us”, se les escucha cantar al ritmo de un oscuro pop.

“Aún seguimos tocando un tonto rock. Pero siempre habrá un pequeño giro del cuchillo cortando más profundo para hacerte sentir que estás vivo. Para decir ‘sé por lo que estás pasando. Y te escucho, y estoy contigo.’ Eso es lo que la música debe hacer”, comentó Murray Lightburn en un comunicado sobre el sonido del nuevo disco.

Durante el mes de abril, The Dears estaría realizando una extensa gira promocional de Lovers Rock por Europa, sin embargo por la pandemia de Coronavirus ésta tuvo que se pospuesta hasta noviembre.

Después planean llevar su tour por Norteamérica, incluyendo una presentación en el Festival Pulso GNP en Querétaro. Aún no se ha anunciado algún cambio, pero te mantendremos informado.

Ya puedes pre-ordenar Lovers Rock dando click aquí.



Tracklist:

01. Heart Of An Animal

02. I Know What You’re Thinking And It’s Awful

03. Instant Nightmare!

04. Is This What You Really Want?

05. The Worst In Us

06. Stille Lost

07. No Place On Earth

08. Play Dead

09. Too Many Wrongs

10. We’ll Go Into Hiding

Créditos foto de portada: Richmond Lam.