Ya de por si tiene mucha onda citar que se trata de un grupo procedente de Regina, en la provincia de Saskatchewan en Canadá, pero todo se torna más excéntrico al ser The Dead South un grupo que enfrenta al bluegrass con una perspectiva rockera y que ahora se vuelca sobre alocados covers.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Al cuarteto le interesa atacar ciertas tradiciones y no en vano se definen como: “los gemelos malvados de Mumford & Sons” y es así que se muestran como una banda de rock que no tiene batería y una banda de bluegrass que no tiene violín; aquí todo es raro, pero todo funciona bien.

Ahora han publicado un Ep llamado Easy Listening for Jerks, Pt. 2 que refleja a la perfección de la bipolaridad de The Dead South, pues se vuelcan sobre ese clásico del Nu Metal que es “Chop Suey” y así la canción de los System of a Down suena más loca que nunca -lo que no es poco decir con respecto a la original-.

Hay que consignar que también han incluido en el Ep de 7 temas en total a su propia concepción de “People Are Strange” de The Doors, para luego completar con un par de rolas de Cold War Kids y The Misfits.

The Dead South cuentan que la selección de los temas proviene de lo que escuchan en el camerino antes de salir al escenario y entre las que se encuentra “Help Me Scrape The Mucus Off My Brain” de Ween, una selección de Colton “Crawdaddy” Crawford, quien toca el banjo.

Es así como a través de mandolina, guitarra, violenchello y banjo, The Dead South construyen un entorno sonoro muy peculiar en el que confluye la música regional de aquella zona norteña del continente americano y la influencia de la cultura rock que formó a estos músicos valientes y transgresores.

