The Cure a 40 años de ‘The head on the door’: Instructivo de uso para la contracultura mexa ochentera

Es el sexto álbum de The Cure y primero con la que para muchos es su mejor alineación: Simon Gallup, Boris Williams, Lol Tolhurst, Porl Thompson y Robert Smith). The head on the door (1985) encuentra el equilibrio perfecto entre banda de culto y banda a punto de entrar al mainstream. Todo tras sus inicios punkies, pasando por su periodo goth, tecno pop y psicodélico. Porque si algo tuvo The Cure en los 80 es que fue un caleidoscopio de sensaciones musicales irrepetibles entre sí.

La mitad de la década ochentera encuentra a The Cure en estado de gracia, con un Robert Smith consciente de la dirección hacia donde quiere llevar a su banda. Ya con la experiencia de haber tenido un desencuentro con su disquera por las bajas ventas con Pornography (1982) —”me dijeron que no sabía hacer hits y les demostré con ‘The walk’ que sí, pero los ejecutivos nunca entendieron el momento emocional por el que estaba atravesando cuando grabamos Pornography“, llego a decir Smith— se entendió que lo mejor era alcanzar la oscuridad con una impronta pop más evidente.

Es así que “In between days” se convierte en la carta de presentación del álbum, píldora pop que mezcla melancolía y esperanza, oscuridad y alegría; en otras palabras el happy-sad, término que aparece en la película Sing street (2016). Justo el mood que predomina en todo el álbum, con sensaciones que nos llevan de la oscuridad de una pesadilla (“Kyoto song“) a la luminosidad del primer encuentro con la persona amada (“Close to me“). De la angustia existencial (“The baby screams“) a la euforia repartida en esa deliciosa intro de “Push” hasta llegar al enigmático y desolador cierre con “Sinking”.

Los diez temas que conforman el álbum están envueltas en una portada que presume una foto de Jane Smith, hermana de Robert, a través de la lente de Andy Vella. En la parte de los videos, Tim Pope (el sexto Cure) crea la imagen perfecta para los videos de “In Between days”, el hitazo “Close to me” y “A night like this”, siendo la producción del concierto de la gira The Cure in orange el punto que coloca a sus autores en plataforma de despegue para lo que vendría después, sobre todo con el álbum Disintegration (1989).

La influencia de The head on the door calaría profundamente en la escena roquera latinoamericana, Soda Stereo (Argentina), Sentimiento Muerto (Venezuela) y por supuesto en México con Bon y Los Enemigos del Silencio, Caifanes y Fobia. Bandas que encontrarían en la fórmula happy-sad el vehículo perfecto para transmitir musicalmente y visualmente sus inquietudes y preocupaciones, esto aderezado con la cultura popular de nuestro país. El negro y los pelos a la Robert Smith se convertirían en el uniforme oficial de la contracultura mexa de finales de los años 80.

