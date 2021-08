El pasado 14 de agosto el bajista Simon Gallup anunció que luego de 40 años tocando con The Cure ha decidido dejar la banda.

Según informó Rolling Stone y CNN, el músico confirmó su salida de la legendaria agrupación con un breve mensaje publicado en su cuenta personal de Facebook, en el que escribió: “Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure“.

Si bien Simon Gallup no entró en detalles sobre su decisión de dejar The Cure, en la misma publicación un fan le cuestionó si se debía a algún problema de salud, a lo que el bajista respondió: “Estoy bien… sólo me cansé de la traición”.

Hasta el momento Robert Smith, frontman de la banda, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, luego del post de Gallup, el tecladista Roger O’Donnell insinuó en Twitter que el ex baterista/tecladista de The Cure, Lol Tolhurst, podría estar de regreso ocupando el lugar de Simon. “Un amigo me acaba de decir que vio a Lol en el Guitar Centre ¿comprando un bajo?”, escribió Roger.

Recordemos que ésta no es la primera vez que Simon Gallup abandona The Cure. La historia entre el bajista y la agrupación ha sido un poco caótica, ya que si bien Gallup no fue miembro fundador, su incorporación al grupo fue tan sólo un par de años después del estreno de su disco debut Three imaginary boys; a partir de ahí, el bajista formó parte de grandes éxitos de la banda hasta que en 1982 anunció su salida debido a ciertas tensiones que hubo entre él y Smith.

En 1984 Gallup regresó y desde entonces permaneció en The Cure hasta ahora. Incluso en varias entrevistas recientes, Robert Smith llegó a abordar el tema del bajista, asegurando que era una parte importante de la banda y que su amistad, pese a que tuvo períodos difíciles, ahora era bastante sólida que “sólo algo extraordinario podría romper”.

Esperamos pronto tener noticias sobre la nueva alineación de la banda.

Foto de portada tomada del Facebook del bajista.