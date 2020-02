Anoche durante la entrega de los NME Awards el vocalista de The Cure, Robert Smith, confirmó que el nuevo disco de la agrupación saldrá en cualquier momento del 2020. El cual sería el primer material de estudio de The Cure desde que en 2008 lanzaron 4:13 Dream.

Previamente Smith ya había emocionado a sus fans con la noticia de que se encontraban realizando 3 discos, sin compartir más detalles. Ahora, en realidad lo único que se sabe con certeza es que uno de estos tres ya está casi completo y su estreno no está tan alejado.

Acerca de esto, Robert comentó:

El primero definitivamente saldrá pronto, estamos envolviéndolo y está por ser mezclado. Pero hasta que esté completo, no me crean. Créanme que yo más que nadie espera que ya salga.

Y finalmente sobre los otros dos discos, lo único que comentó Robert Smith fue que uno de ellos es sólo de él. “Solamente es una hora de mí”, dijo el músico. Así como le pidió a los fans que fueran pacientes.

Durante 2019 The Cure estuvo dando un extenso tour como festejo del 40 aniversario de su álbum debut Three Imaginary Boys. Con el que encabezaron diferentes festivales al rededor del mundo, entre ellos Austin City Limits, Fuji Rock Festival, Rock En Seine, Daydream Festival y más.

Sin olvidar que esta gira fue la que los trajo de vuelta a México después de seis años. Realizando un increíble concierto en el Foro Sol el pasado 8 de octubre, en la que sus fans mexicanos pudieron disfrutar en vivo algunos de sus más grandes éxitos como Pictures Of You, Lovesong, Fascination Street, Lullaby, Friday I’m In Love, entre otros.