The Crown: “Simplemente no podemos parar”

Una característica importante de Candelabrum Metal Fest ha sido la cantidad de bandas suecas que han ayudado a darle forma a sus diferentes carteles. Esto es gracias a un convenio que mantienen con la embajada de ese país en México. Los detalles los saben ellos pero es evidente que hay un buen entendimiento entre ambas partes y eso ha permitido que muchos grupos que nunca han venido, lo hagan finalmente en el contexto de esta fiesta de dos días cada año, en septiembre. En ese sentido, una de las que más destaca este año es The Crown, quinteto nacido en la ciudad de Trollhättan en 1998 que de acuerdo con Marko Trevonen, guitarrista y uno de los tres fundadores que siguen activos han intentado venir a esta parte del mundo desde hace 20 años, pero nunca pudo concretarse por diversas razones.

Misioneros eternos del death-thrash, están anunciados además con un set “vieja escuela”. ¿Qué quiere decir esto? Para Marko es fácil: “Ya que este es nuestro show debut, cada canción es única en México, vamos a mezclar la vieja escuela y siempre hay algunos álbumes viejos que tienen aniversarios y cosas así, ya sabes, así que traemos un par de rolas oscuras también. No recuerdo cuánto tiempo tenemos, pero vamos a tratar de meter todo lo bueno y algunas sorpresas”. Entonces, debut con set cargado a los viejos tiempos de la banda y en un festival. ¿Le gusta tocar en ese tipo de escenario? “Claro, siempre puedes conocer gente nueva o te permite ver bandas que no has podido ver en vivo. Por ejemplo yo nunca he visto a Obituary, tengo muchas ganas. Soy un gran fan de la vieja escena de Florida y todo eso pero nunca pude ver Obituary, así que espero que toquemos el mismo día. Sí, me gustan los festivales, obviamente tienen esa parte de desafío, no tienes tanto control sobre el sonido, producción; un reto, pero no me importa. Cuando vamos de gira como cabezas de cartel obviamente tocamos para fans; en los festivales tenemos la posibilidad de llegarle a gente que no nos conoce.

Con 12 discos de larga duración, un promedio de uno cada dos años y medio. ¿Por qué siguen haciéndolo? “En realidad, es bastante simple: escribo música constantemente. No puedo parar. Así que, de hecho, después de Crown of thorns (Metal Blade Records, 2024), me he dicho a mí mismo que debo contenerme un poco y tratar de no forzar nada, porque sé que, lógicamente, siempre llegaré a una nueva fase en la que simplemente explote. Pero escribir pequeñas cosas, riffs y cosas así, lo hago básicamente todos los días, así que es solo cuestión de juntarme con los demás, ensayar, completar las canciones y grabarlas. Casi nunca estamos en la situación de no tener canciones nuevas, digamos que es un problema pero también un lujo porque tenemos muchísimas canciones. En Crown of thorns escribí la base de unas 16 o 17 canciones antes de decidirme por las 10 que terminaron en el disco. Seguimos siendo creativos”.

Esta actitud de trabajo ha hecho que existan personas que califican a la banda como un acertijo, una que en cada disco ofrece temas maravillosos y otros que podrían ser relleno. Hay también quienes opinan que justamente esta forma de trabajar enriquece el espectro musical de la banda, es decir, tienen un sonido y estilo bien definidos pero también hay momentos de exploración. Por cierto, más allá de que él admite ser un compositor compulsivo, la banda opera de manera democrática. “Normalmente llego a los ensayos con versiones demo de mis canciones y ya cuando estamos todos juntos ocurre la magia. Ahí es donde combinamos las fortalezas que todos tienen, por ejemplo, Johan (Lindstrand, voz) quizá tenga ideas para los solos. Estamos muy involucrados con la composición al final, pero alguien necesita encender la llama en primera instancia y empezar la canción y hacer los elementos centrales, luego la trabajamos como banda. Desde Cobra speed Venom (Metal Blade Records, 2018) descubrimos que tenemos mejores resultados cuando nos reunimos todos en el estudio. Dejamos atrás esa idea de grabar guitarras y voces en nuestras casas. Ahora pasamos una o dos semanas juntos y ahí es donde sacamos lo mejor de nosotros”.

The Crown ha estado con Century Media y con Metal Blade, dos de los más grandes sellos discográficos en el universo del metal. “Creo que al final depende mucho de lo que seas capaz de hacer tú mismo, de las horas que estés dispuesto a poner todos los días para promocionar. Además hay temas financieros que son mejor si vienen de un sello. Normalmente lo que sucede es que les pagas lo que invierten con las ventas de discos, y con eso ellos hacen un trabajo que yo no sería capaz de hacer, como llamar a 50 países y rogar por entrevistas y hacer promoción. Hacer la música y subirla a Spotify o lo que sea, esa es la parte fácil, hoy en día puedes promocionar tu álbum de una manera diferente con Internet y esas cosas, pero, ¿estás preparado para hacer el trabajo tú mismo o quieres que lo haga alguien con más de 20 años de experiencia en promoción musical? Hay más detalles: nosotros no querríamos una portada producida por IA, sino algo real, y todas esas cosas cuestan. Si estás en una banda de nivel medio necesitas que alguien invierta en ti porque si lo haces por ti mismo necesitas 10 horas al día para dedicarlas al negocio. Es complicado”.

Suecia tiene varios programas estatales e ideas que ayudan a que nazcan y florezcan muchas bandas, no solo de metal, en general. Ningún estudiante se preocupa por comprar un instrumento, el estado se lo presta para que aprenda y hay clases de música en todos los niveles equivalentes a la primaria y secundaria de México. Tienen un circuito de tardeadas para que los jóvenes puedan tocar ante un público de su edad y varias cosas más. Entienden la música como parte de una formación integral, y el resultado está a la vista con la enorme cantidad de bandas que surgen de ese país. Pero una cosa es que la música esté presente en la vida de alguien y otra es volverse metalero. ¿Cómo sucedió para Marko? “Hay un par de momentos muy importantes que básicamente me cambiaron la vida. Creo que mi primera introducción al hard rock vino del álbum Savage amusement, de Scorpions. Para mí, fue simplemente brillante. El otro habrá sido en 1989 o 90, cuando explotó el death metal, obviamente Morbid Angel tuvo un gran impacto porque estaban muy por delante de todos los demás, haciendo algo único; luego, Suecia se puso en sintonía con Left hand path, de Entombed; a partir de ahí toda la escena creció, hay momentos que significaron mucho para mí. También me influyó mucho la versión europea de Headbangers ball que fue liderada por Vanessa Warwick, también por ahí del 89 o 90. Tenían este documental de 20 minutos de cuando se lanzó el Beneath the remains de Sepultura, era una especie de fiesta de lanzamiento en Londres y esos 20 minutos cambiaron mi vida de una manera brutal. Lo he visto miles de veces. Cuando necesito animarme y preguntarme por qué estoy haciendo esto, veo ese especial de Headbangers ball y todo regresa a mi”.

De esta manera es que The Crown finalmente ofrecerá un concierto en territorio mexicano. El set vieja escuela garantiza que quienes ya los conocen queden satisfechos y quienes no, los van a descubrir con las canciones que labraron su nombre como pioneros del sonido death/thrash.

*También te puede interesar: Los Dug Dugs ponen orden con su live en KEXP