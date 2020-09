Como ya todos sabemos, un nuevo álbum de The Cribs viene en camino. Y recientemente la banda reveló que éste lo grabaron utilizando la batería que Roger Taylor de Queen usó en el concierto tributo a Freddie Mercury.

El trío ha estado compartiendo clips del detrás de cámaras de la realización de su nuevo disco, Night Network, el cual fue grabado el año pasado en el estudio de Foo Fighters ubicado en Los Ángeles, Studio 606. Y durante la segunda entrega de esta serie, se ve al baterista de The Cribs, Ross Jarman, tocando la batería en cuestión.

Resulta que éste fue un regalo de parte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y a quien el mismo Roger Taylor le dio la batería. Y en el video, el bajista de The Cribs, Gary Jarman, comienza a explicar que él y su hermano Ryan querían ir al Freddie Mercury Tribute Concert que se realizó en abril de 1992 en el Wembley Stadium como su primer concierto en la vida.

Sin embargo, en lugar de eso sus padres los llevaron a una Feria de Pascua y tuvieron que mentirle a sus amigos sobre de que sí habían ido al concierto. Y según mencionó Ryan, en aquel entonces ambos tenían 11 años.

Y comentó:

Night Network Newsflash!

Ep.2 – in which the band receive a gift from the Gods – a priceless artifact from @QueenWillRock/@OfficialRMT, via @taylorhawkins/@foofighters! pic.twitter.com/aND4djG1jl

— The Cribs (@thecribs) September 7, 2020