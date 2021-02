En una reciente entrevista, The Cribs reveló que dos de sus canciones originalmente habían sido escritas para que la famosa boyband One Direction las interpretara.

Anteriormente, en 2015, el trío ya había comentado que habían sido requeridos para escribir algunas canciones para Harry Styles y compañía, ya que ellos admiraban el trabajo de los hermanos Jarman. Al final nada se concretó y The Cribs ya por fin contó qué fue lo que sucedió.

Hablando con NME para una nueva edición de Does Rock N’ Roll Kill Braincells?, Gary Jarman explicó: “Definitivamente hubo pláticas entre nuestros managements y se suponía que Ryan y yo íbamos a ir a Los Ángeles y Londres para escribir un poco, pero nuestros horarios chocaban.”

“De hecho, teníamos ‘Burning For No One’ y ‘An Ivory Hand’ destinados para One Direction en un demo, pero cuando las sesiones nunca se dieron, las usamos para nosotros”, agregó.

Además de que también durante la entrevista, se cuestionó a la banda sobre sus admiradores famosos, a lo que el baterista Ross Jarman respondió que Harry Styles, ex integrante de One Direction.

“Fue visto [Harry Styles] en su primera cita con Taylor Swift o conociendo a la madre de Taylor Swift”, recordó Ross. “En las fotos de los paparazzi, llevaba una camiseta de Cribs. ¡Quería dar una buena impresión!”

Incluso en 2013, Justin Young de The Vaccines fue quien sí trabajó con One Direction y reveló que se unían por su amor compartido por The Cribs.

