Sacar un disco en plena pandemia se ha vuelto todo un reto, algunos han salido sin problemas pero otros sí han tenido que lidiar con dificultades. Y éste último caso es el de The Cribs.

La banda tenía planeado lanzar su octavo material discográfico, Night Network, este próximo 13 de noviembre. Sin embargo, debido a la pandemia, el trío originario de Wakefield ha tenido que posponer su estreno, según lo anunciaron hoy en redes sociales.

En un comunicado, The Cribs reveló que el rebrote de COVID-19 había derivado problemas en la planta de impresión de discos por lo que su nuevo álbum no estaría listo para su fecha de lanzamiento original. Además de que ofrecieron una gran disculpa a todos sus fans.

“Lo sentimos por todos los que están decepcionados por esta noticia, obviamente, nosotros también lo estamos… intentar lanzar un álbum en 2020 ha sido… realmente una locura. ¡Pero eso no nos ha impedido intentarlo!”, comentaron.

Igual no es mucho el tiempo que tendremos que esperar para escuchar Night Network, ya que el álbum sólo se postergó por una semana. Así que su nueva fecha de estreno es el 20 de noviembre y todavía puedes pre-ordenarlo aquí.

De igual forma dinero que todo lo demás que tenían preparado en apoyo a Night Network, incluido su concierto con distanciamiento social en Banquet Records, continuará como se tenía planeado. Así como también dijeron que cosas más emocionantes están por llegar.

De Night Network, The Cribs ya nos había compartido los sencillos: “Never Thought I’d Feel Again”, “I Don’t Know Who I Am” y “Running Into You”. Estos ya puedes encontrarlos en todas las plataformas digitales.

Tracklist Night Network:

1. Goodbye

2. Running Into You

3. Screaming In Suburbia

4. Never Thought I’d Feel Again

5. Deep Infatuation

6. I Don’t Know Who I Am (feat. Lee Ranaldo)

7. She’s My Style

8. Under The Bus Station Clock

9. The Weather Speaks Your Name

10. Siren Sing-Along

11. Earl & Duke

12. In The Neon Night

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.