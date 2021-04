The continental será un programa para televisión que se desarrollará en el mismo universo que las películas de John Wick, solo que este show funcionará a forma de precuela de lo mostrado en el cine.

Por si no lo recuerdan, The continental es el nombre del famoso hotel para asesinos que sale en las películas; dentro de este hotel no se permiten los asesinatos y funciona, en ocasiones, como refugio para quien sea que este dentro de esta organización lo requiera.

Este proyecto fue anunciado desde hace 4 años pero hasta el día de hoy se han compartido más detalles en torno a esta serie, como que estará enfocada en Winston; personaje visto en la trilogía de John Wick quien es el administrador de dicho hotel y que a veces en un aliado y otras tantas un enemigo.

Kevin Beggs, jefe de Lionsgate TV, en donde se está desarrollando la serie, habló sobre el gran apoyo de parte de Wyne, equipo creativo de Youtube originals para poder aterrizar la idea: “Quedamos realmente impresionados porque resolvió un montón de problemas y fue muy emocionante, sobre un Nueva York que se desmorona en la década de 1970 con una huelga de basura que ha amontonado bolsas de basura hasta el tercer piso de la mayoría de las casas de piedra rojiza, la mafia moviéndose en ese negocio; por lo que Winston está en el negocio del saneamiento.”

The continental constará de 3 episodios, por lo que será una mini serie. Cada capítulo durará 90 minutos, básicamente lo que una película. John Wick no saldrá en esta producción pero una vez estrenada la cuarta parte de su saga esta serie verá la luz a través del canal Starz, antes conocido como Fox.

Crédito foto de portada: Summit entertainment