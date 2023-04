‘John Wick’ presenta su serie precuela: ‘The continental’

El universo de John Wick, la popular franquicia liderada por Keanu Reeves, continúa expandiéndose y su nueva pieza se trata de una serie precuela situada en la ciudad de Nueva York durante la época de los 70’s, así que acertadamente, su primer trailer viene musicalizado por el éxito de Donna Summer, “I feel love”.

Como su título lo sugiere, el show se enfocará en los primeros acontecimientos de The Continental Hotel, el magnífico y misterioso edificio que fue uno de los escenarios clave en la franquicia, ya que era un punto de encuentro para asesinos de todo el mundo. La historia será narrada a través de los ojos de un joven Winston Scott, el gerente y propietario del hotel.

The Continental: From the world of John Wick estará protagonizada por Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Peter Greene y Mel Gibson.

Hasta el momento no se tiene una fecha oficial de estreno, pero se estima que llegue a la plataforma de streaming de Peacock en septiembre de este año. En lo que esto sucede, échale un vistazo al teaser: