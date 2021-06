A a unos cuantos días del estreno de la tercera entrega de The conjuring, The devil made me do it, se ha liberado un nuevo y ultimo avance.

Con esta película, una vez más veremos a Patrick Wilson y Vera Farmiga regresar a sus papeles de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales en quienes están basados todos los filmes de la saga de The conjuring.

De acuerdo a su sinopsis oficial, The conjuring 3: The devil made me do it “revelará una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que incluso conmocionó a estos experimentados investigadores paranormales de la vida real”.

A lo largo del filme se seguirá uno de los casos más impresionantes del archivo de los investigadores, el cual inició con la lucha por el alma de un niño y los llevó a presenciar cosas que nunca antes se hubieran imaginado. La historia marca la primera vez que en Estados Unidos un sospechoso de homicidio reclamó posesión demoníaca como defensa.

Dirigida por James Wan, The conjuring 3: The devil made me do it tendrá un estreno simultáneo en las salas de cine de todo el mundo y a través de la plataforma de streaming de HBO Max éste viernes 4 de junio.

Checa a continuación el nuevo tráiler:

Foto de portada vía YouTube.