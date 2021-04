La tercera parte de la saga de The conjuring está en camino y como adelanto, Warner Bros. ha compartido ya su tráiler oficial.

Esta nueva película una vez más estará basada en experiencias de la vida real de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga.

De acuerdo a su sinopsis oficial, The conjuring 3: The devil made me do it “revelará una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que incluso conmocionó a estos experimentados investigadores paranormales de la vida real”.

A lo largo de la película podremos ver uno de los casos más impresionantes del archivo de los investigadores, el cual comenzó con la lucha por el alma de un niño, para después llevarlos mucho más allá de cualquier cosa que hayan visto antes. La historia marca la primera vez que en Estados Unidos un sospechoso de asesinato reclamó posesión demoníaca como defensa.

The conjuring 3: The devil made me do it estuvo bajo la dirección de James Wan, quien el año pasado en una entrevista comentó: “Realmente quería que The conjuring 3 se alejara de todo el set de la casa embrujada de las dos primeras películas de Conjuring. Debe ser más en un nivel completamente diferente, algo que nunca antes habíamos explorado en el mundo de Conjuring.”

El estreno de la tercera entrega de la franquicia se realizará en cines y en la plataforma de HBO Max el próximo 4 de junio.

Foto de portada vía YouTube.