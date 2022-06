El mundo del internet suele compartirnos teorías conspirativas de todo tipo de temas, y una que sonó mucho hace algún tiempo fue sobre el “plagio” que The Clash le hizo a Palito Ortega.

El músico Boya Rull fue quien puso a discusión el hecho de que “Should I stay or should I go” de The Clash es una copia de “Calor” del músico argentino. Cabe destacar que el éxito de los británicos se lanzó en 1982, dentro de su aclamado disco Combat rock, mientras que la canción de Ortega fue publicada 17 años antes.

Si bien no existen papeles que lo comprueben, hay un par de puntos que concuerdan con la teoría de Rull. Además del notable parecido entre estas dos melodías, se ha argumentado que “Should I stay or should I go” retrata el dilema que hubo entre los ingleses sobre apoyar o no la guerra de las Malvinas, la cual cobró la vida de muchos soldados argentinos.

Asimismo, los coros en español que The Clash incluyó en su canción se han señalado como puntos importantes y sospechosos de un posible plagio a Palito Ortega. Pero, como te lo mencionamos arriba, se trata únicamente de una teoría conspirativa, al final, la historia oficial de “Should I stay or should I go” es que gira en torno a la ruptura amorosa entre el guitarrista Mick Jones y su novia Ellen Foley.

¿Tú qué opinas?

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

THE CLASH REEDITARÁ ‘COMBAT ROCK’ CON MATERIAL INÉDITO