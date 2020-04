En medio de la ola de malas noticias por la pandemia de COVID-19, también han llegado algunas que nos alegran un poco los días. Una de esas es el anuncio de la llegada a todas las plataformas digitales de The Chronic, álbum debut de Dr. Dre.

Según confirmó Chris Taylor de Entertainment One, el icónico disco de rap estará disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal y más a partir del próximo 20 de abril. Sí, justo llegará en plena celebración del 4/20.

Acerca de esto, Chris comentó:

Los fans tendrán ahora otra razón para celebrar lo que se ha vuelto una fiesta nacional, celebrando todas las cosas relacionadas al cannabis. Donde esté legalmente permitido y con moderación, obviamente. Estamos muy contentos de que Dr. Dre haya abierto esta puerta para que todos puedan experimentar el brillo de este importante trabajo.

The Chronic fue lanzado en el año de 1992, siendo sólo el inicio de la trascendental carrera de Dr. Dre, quien hasta la fecha sigue siento uno de los exponentes más importantes del rap/ hip-hop. De este disco se desprenden los éxitos Let Me Ride, Fuck Wit Dre Day (And Everybody’s Celebratin’) y Nuthin’ But A ‘G’ Thang.

Desde que las plataformas en streaming comenzaron a tomar fuerza, The Chronic sólo estuvo disponible durante un corto periodo en 2015 a través de Apple Music. Siendo una excepción por la asociación que tuvo el rapero con la compañía.

Ya que anteriormente Dr. Dre había tomado la decisión de distribuir únicamente el álbum en formato físico. Esto después de que ganara una batalla legal contra Death Row Records, la que le dio todo el poder de decidir sobre el formato en el que sería lanzado el disco en el futuro.