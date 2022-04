The Chemical Brothers lanzarán una versión expandida de su segundo álbum de estudio, Dig your own hole.

El día de hoy (7 de abril) se cumplen 25 años del estreno de este icónico disco y para darle la celebración que se merece, es que el dúo confirmó la llegada de una nueva edición que, además de traer las canciones originales, incluirá cinco temas nunca antes escuchados.

Entre este material inédito encontraremos una rara grabación de “Cylinders”, así como remixes de “It doesn’t matter”, “Where do I begin” y una versión diferente de “Don’t stop the rock” que se titula “I love tekno”. Como adelanto, ya se liberó en plataformas digitales un demo de “Elektrobank”.

Según señalaron The Chemical Brothers, los nuevos tracks se irán lanzando en los próximos o días, mientras que la edición de aniversario completa llegará el 29 de julio en diferentes formatos, entre los que se incluye un vinil triple y un CD. Ya puedes pre-ordenarla dando click aquí.

El Dig your own hole fue lanzado en 1997 como el segundo material discográfico de The Chemical Brothers. El éxito del disco fue tan grande que dos de sus sencillos (“Block rockin’ beats” y “Setting sun”) alcanzaron el número uno en los rankings de Reino Unido, además, encabezó las tablas en dicho país y vendió más de medio millón de copias en Estados Unidos.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

