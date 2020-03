El frontman de The Charlatan, Tim Burgess, estará lanzando el próximo 22 de mayo I Love The New Sky, su nuevo álbum como solista. Y como adelanto, nos compartió el sencillo The Mall, junto con un alucinante video dirigido por Susan Lynch.

Y sí, haciendo honor al título de la canción, el video nos muestra a Tim en un centro comercial que está completamente solo. Sin embargo, después aparece la banda del cantante con unos muy coloridos trajes y acompañados también de algunos maniquíes. El video bien podría ser el inicio de una película de suspenso.

Acerca de la canción, Burgess explicó que es un tipo de metáfora con la mente:

El centro comercial es como un estado mental, todo y nada hay ahí. Esto te induce a un tipo de torpor. Incluso el proceso de ir entre los pisos es asistido por escaleras eléctricas. Los mostradores son hipnóticos pero no tienes que participar en todos.

De igual forma comentó que los centros comerciales son un tipo de nivelador de clase social. “Son como caminar en un sueño, un estado alterado. Un tipo de limbo. Además son prácticos si necesitas comprar donas o zapatos”, concluyó.

I Love The New Sky estará conformado por 12 canciones, todas totalmente escritas por Tim Burgess. Quien declaró que durante su proceso creativo, estuvo únicamente con su guitarra acústica en medio del campo, en donde la tienda más cercana estaba a ocho millas de ahí.

Apenas el año pasado, el cantante publicó su libro One Two, Another en el que habló de este tipo de procesos de composición que ha tenido. Así como comparte su extensa colección de lyrics, entre las que se encuentran algunas nunca antes vistas y las de éxitos como One To Another, The Only One I Know y Love Is The Key.

Te dejamos a continuación The Mall y recuerda que ya puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.