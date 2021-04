The Charlatans han compartido más información sobre sus planes de celebración por su aniversario número 30, el cual consta de un paquete especial y un tour.

Sobre su paquete especial de aniversario llamado A head full of ideas, este contendrá lo siguiente: cinco LP de vinilo azul y se compondrán de “actuaciones clásicas en vivo, demostraciones inauditas; rarezas y remixes de artistas como The Chemical Brothers, Norman Cook y Sleaford Mods”, según un comunicado de prensa.

Además, A head full of ideas incluirá un disco extra que contendrá varios demos de “Indian rope“/ “The only one i know“, un póster de una gira firmado por la banda de principios de la década de 1990 y un folleto con algunas fotografías nunca antes vistas.

Este material no llegará pronto, pues se espera que sea puesto a la venta el 15 de octubre de este año. Aún no se conoce el precio, pero la preventa empezará el 28 de abril; aunque se desconoce si será edición limitada a unas cuantas piezas.

Entre estos planes también tienen la esperanza de poder salir de tour entre noviembre y diciembre de este año, donde se han confirmado hasta este momento 18 presentaciones a lo largo de distintas ciudades en Europa y Reino Unido.

Crédito: Instagram The Charlatans