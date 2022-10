The Catedral Rec anda de estreno con una nueva canción en colaboración con Rulo 420.

Como ya es tradición en la música de la agrupación conformada por SB MC y J-CincKore, este nuevo sencillo titulado “Sunrise please” viene lleno de ese sentimiento de fuerza y oscuridad que nace de las diferentes experiencias que nos presenta la vida. En ésta ocasión, entorno a cuando buscas el amor y te terminas llevando una desilusión.

Lo nuevo de The Catedral Rec y Rulo 420 se trata de un potente rap que por momentos juega con géneros como el R&B y el jazz. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales gracias a Casete.

“Sunrise please” se une a la extensa lista de sencillos que The Catedral Rec ha publicado en lo que va del año, entre los que se encuentra “10:00 p.m.”, “Me perteneces”, “Caminos del vago” y “Back to you”. Pero si aún no les echas un vistazo, este es el momento.

Igual no olvides seguir a este proyecto colombiano en sus redes sociales, que seguro pronto compartirán más sorpresas.

Foto de portada: Cortesía.