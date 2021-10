Anthony Michael Hall reveló que la última vez que habló con John Hughes, el director le reveló sus planes de hacer una secuela de The breakfast club.

Esta película no sólo fue una de las más exitosas de la filmografía de Hughes, sino que también dejó huella en toda una generación que por allá de los años ochenta se encontraba en plena adolescencia. Hall fue uno de los protagonistas de la cinta y en una reciente entrevista, aseguró que pudo existir una segunda parte que habría estado situada algunos años después de la icónica detención.

“En ese momento, sí mencionó la posibilidad de hacer una secuela de The breakfast club. Habríamos sido todos nosotros en nuestra mediana edad. Su idea era continuar con ellos a los 20 o 30 años. Esa idea estaba en su mente, pero esa fue la última conversación que tuve con él”, le dijo Anthony Michael Hall a The Independent.

Y respecto a lo importante que fue John Hughes para él, el actor agregó: “Ojalá hubiera podido pasar más tiempo con él, para hacerle saber cuánto lo amaba y cuánto significaba para mí. Porque, ya sabes, él me dio mi comienzo y mucho más”.

De igual forma, Anthony Michael Hall habló sobre cómo el cine de Hughes conecta de una forma muy especial con un público joven: “John tenía un alma muy sensible y creo que eso fue lo que también le dio la capacidad de aprovechar la experiencia interna que todos tenemos cuando somos niños, cuando nos convertimos en adolescentes y cuando somos adultos”.

El cineasta falleció en 2009 a causa de un infarto. Otras de sus obras más reconocidas son Sixteen candles, Pretty in pink, Ferris Bueller’s Day Off y la saga de Home alone.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.