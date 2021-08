El showrunner de este programa, Erik Kripke, ha revelado durante una entrevista parte de los planes que tienen en mente para desarrollar el spin-off de la aclamada serie The Boys, comentando que será un tipo de parodia a los X-Men.

The Boys, la historieta de culto llegó al streaming hace muy poco y se ha vuelto uno de los contenidos más importantes de Amazon actualmente. El show, que hace parodia y sátira a los héroes más importantes de empresas como DC o Marvel se encuentra grabando su tercera temporada en este momento, pero el universo de este programa tiene mucho de donde cortar.

Por eso, el spin-off estará centrado en un grupo de superhumanos que se encuentran en entrenamiento en una escuela que parodiará a los X-Men. Dicha institución es controlada por Vought, la siniestra compañía que mueve los hilos de los superhéroes más importantes del mundo.

Y como hablamos de The Boys, no podemos esperar que este nuevo show no tenga el mismo nivel de violencia que la serie original, algo que ha sido confirmado por Erik: “El spin-off será en parte espectáculo universitario, en parte Juegos del hambre“.

“Es emocionante en ese tipo de forma pervertida de Marvel, en la forma en que los diferentes proyectos de Marvel son muy diferentes. Uno es un thriller, uno es una comedia. Esto también se siente así, pero con un montón de chistes sobre penes”, le contó a The hollywood reporter. Por ahora no se tiene ninguna fecha de estreno, pero llegará después de que la tercera temporada de The Boys sea emitida.

Crédito foto de portada: Amazon Prime Video