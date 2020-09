Por medio de su cuenta de twitter “The Boys”, lanzó un cortometraje especial de Billy Butcher antes del episodio del día de hoy.

Este corto llena los huecos que quedaron del personaje interpretado por Karl Urban entre el final de la primera temporada y la segunda que recién empieza.

“Entonces, ¿en qué clase de mierda extraordinariamente profunda estás metido que vienes arrastrando los pies hasta mi puerta en medio de la noche?” pregunta un hombre en el corto, hablando con Billy, quien había sido incriminado por la muerte de Madelyn Stillwell.

Wondering what Butcher's been up to? Check out "BUTCHER: A Short Film" while you wait for tomorrow's new episode 👀 pic.twitter.com/gays9sWf3b

