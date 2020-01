Manteniendo el estilo y la frescura de la original “Ritmo”. The Black Eyed Peas han sorprendido con este nuevo remix llevado de la mano de Jaden Smith.

THIS IS THE RYTHM OF THE NIGHT! Con ese coro a tope, “Ritmo Remix” evolucionó la original que ya de por sí era todo un éxito pegajoso y contagioso, para volverlo toda una bomba que no podrás dejar de escuchar.

En esta ocasión, junto a The Black Eyed Peas y J Balvin, el hijo de Will Smith, el cantante y modelo, Jaden Smith ha metido mano en esta gran canción para darle su toque y renovarla en una nueva bomba de sentidos que se alteran al ponerte en contacto con sus beats y voces.

Deja que el RITMO fluya dentro de ti con las voces de estos grandes artistas. No dejes que la mala vibra te invada, aquí está tu remedio para esos malos momentos.

El video mantiene el mismo feel que e original, con toques retro y escenas con nuestros artistas favs, cantando, se añaden unas cuantas tomas de Jaden en donde lo vemos acompañado de Will.I.Am, Taboo y Apple Bee.

Llénate de Ritmo con The Black Eyed Peas, Jaden Smith y J Balvin, acá abajo está el video.