Espera lo inesperado. Es una frase excelente para aplicar a la banda londinense que llevaba 10 años en el dique seco -¿alguien podía esperar un retorno? Pues resulta que The Big Pink sorprende con la edición de un nuevo álbum -el tercero- que se llamará The Love That’s Ours, previsto para el 30 de septiembre a través del pequeño sello Project Melody.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El mundo es muy distinto al que era en el 2012, cuando apareció Future This (4AD), y en ese sentido el trío conformado por Robbie Furze, Akiko Matsuura y Charlie Barker han remodelado su sonido de indie rock -hay mucha menos distorsión y feedback, pero la voz es muy reconocible-.

Para preparar el terreno del nuevo disco, The Big Pink ya han acumulado tres sencillos: “Love Spins On Its Axis”, “No Angels” y “Rage”, en la que lanzan un mensaje para ser protagonistas de nuestras propias vidas -precisamente lo que ellos ya han hecho-.

De The Big Pink guardábamos un grato recuerdo de cuando sonaron “Dominos” y “Velvet” a todo volumen en la edición XX del Festival Marvin; en aquella noche en un atiborrado salón principal del Covadonga de la Colonia Roma

10 años después ni siquiera imaginábamos que The Love That’s Ours existiría -en aquel entonces ni siquiera nos planteábamos que el grupo se detuviera intempestivamente-, pero la música siempre nos deparará encuentros inesperados y en “Rage” un agregado adicional es la aparición de la vocalista Ryn Weaver.

