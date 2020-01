Jesus Quintana, personaje del clásico de 1998 The Big Lebowski interpretado por John Turturro, estará de vuelta a las pantallas el próximo 20 de marzo. El spin-off titulado Jesus Rolls será proyectado en cines selectos, y a partir del 23 del mismo mes estará disponible on demand. Nuevamente la película contará con las actuaciones de Audrey Tatou y Bobby Cannavale.

Jesus Rolls contará la historia de Jesus Quintana después de salir de prisión. Fresco y renovado, está en busca de tener nuevas experiencias acompañado de su mejor amigo Petey (Bobby Cannale), uniéndoseles en el camino Marie (Audrey Tatou). Mientras que en una persecución de felicidad y deseo de amor libre, el trío terminará embarcándose en una serie de delitos menores en los alrededores de Nueva York.

Para esta nueva producción, además de ser protagonista, John Turturro también fungió el rol de director y escritor. Y durante una entrevista, el actor explicó que tuvo totalmente el consentimiento de Ethan Coen y Joel Cohen, directores de The Big Lebowski:

Ellos son mis amigos, amigos cercanos y me apoyaron cuando les dije que quería explorar más este personaje. Me dijeron ‘tienes que hacerlo porque nosotros no lo estamos haciendo’. Y si tengo algo que mostrar, se lo muestro a ellos si están cerca.