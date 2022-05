Si existe una banda que ha contribuido decididamente a la grandeza del rock canadiense, esa ha sido The Besnard Lakes desde Montreal. Ellos se formaron al comienzo de los dosmiles y se han destacado no sólo por una obra magnífica de indie rock y shoegaze, sino también por contar con un estudio por el que ha pasado muchísimo talento emergente al que siempre apoyan.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La agrupación centrada en el matrimonio conformado por Jace Lasek y Olga Goreas puede presumir que dos de los seis álbumes que han editado han sido nominado al Polaris Music Prize, el más reputado que se entrega en Canadá.

Apenas el año pasado sacaron el más reciente: The Besnard Lakes Are The Last Great Thunderstorm Warnings, y con él han comenzado a girar de nuevo, pero han decidido llevarle a la audiencia una sorpresa adicional.

De las sesiones de grabación de ese disco han retomado “She´s An Icicle”, que es una pieza en la que destaca el falsete de Jace Lasek y esas capas de guitarras y sintetizador que son la marca sonora de la casa.

Antes de editar esta canción inédita le dieron una revisada para quitar lo que menos les inspiraba y agregar partes nuevas, por lo que ahora se distingue por sus altas y bajas. Al final del día, The Besnard Lakes han contado que se trata de un homenaje para el amor perdido.

Esperemos que algún día toquen en México para que podamos apreciar las razones musicales para que sean uno de los estandartes del indie rock que surge del país de la hoja de maple.

También te puede interesar: Sharon Van Etten: “todas las nubes están envueltas alrededor de tu cerebro”