A más de cincuenta años de su lanzamiento original, The Beatles ha traído de vuelta su mítico disco Let it be con una edición especial.

Desde hace algunos años se inició un proyecto con el que se busca darle una segunda vida a algunos de los álbumes más queridos de The Beatles; ya se había hecho con el Sgt. pepper’s lonely hearts club band, el “white album”, el Abbey Road y ahora es el turno de Let it be, conocido por ser la obra que le dio fin a una era.

Para este lanzamiento el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell se dieron a la tarea de mezclar el material en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos, versiones que serán publicadas tanto en plataformas digitales como en físico junto con un montón de material inédito que todo beatlemaníaco necesita en su vida.

Serán tres los diferentes paquetes físicos que se pondrán a la venta de esta edición especial. El más completo de todos es el Super Deluxe, ya que incluye un total de 27 grabaciones de sesiones inéditas, un EP Let it be de cuatro pistas y una mezcla LP estéreo Get back de 14 cortes; ésta última fue compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969, antes de que la banda decidiera convertir la obra en un LP completo, y ésta será la primera vez que vea luz.

El Super Deluxe también incluirá la serie documental titulada The Beatles: Get back, dirigida por el tres veces ganador del Oscar Peter Jackson, y un libro de tapa dura que documentan a fondo la locura que fue las sesiones de grabación de Let it be.

“Siempre pensé que la película original Let it be era bastante triste porque trataba sobre la ruptura de nuestra banda, pero la nueva película muestra la camaradería y el amor que os cuatro teníamos entre nosotros”, escribe Paul McCartney en el prólogo para la versión de esta edición especial.

Y agrega: “También muestra los maravillosos momentos que pasamos juntos y, combinado con el álbum recién remasterizado Let it be, se erige como un poderoso recordatorio de este tiempo. Así es como quiero recordar a The Beatles”.

Las tres ediciones se lanzarán a nivel mundial el próximo 15 de octubre. Pero, como adelanto, ya se liberaron las nuevas versiones de “Let it be”, “Don’t let me down” y “For you blue”. Encuéntralas ya en todas las plataformas digitales y pre-ordena la edición especial en cualquier a de sus formatos dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.