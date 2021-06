The beatles: get back es el documental más reciente que explora al cuartero más famoso del mundo, fue dirigido por el asombroso Peter Jackson y ahora se ha confirmado que su material se dividirá en tres partes.

Este metraje se enfoca en todo el proceso de creación del penúltimo disco de The Beatles, Let it be, por lo que tenemos a la banda en uno de sus momentos cumbre. También, se explora su última presentación como banda en aquella legendaria terraza sobre la calle Savile row en la ciudad de Londres.

Todo este material fue grabado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, lo que dio un total de 55 horas de metraje inédito y más de 100 horas de audio grabado en cinta. Sin embargo, todo este material no había sido unido y trabajado apropiadamente hasta que Jackson dio con el.

Como resultado de este largometraje trabajado por Peter, Disney ha confirmado que el documental se presentará como tres episodios separados en su servicio de streaming. De acuerdo a la empresa, el 25, 26 y 27 de noviembre de este año estarían emitiéndose. Cada episodio dura aproximadamente dos horas; lo que confirma que había metraje hasta para regalar.

“Estoy muy agradecido con The Beatles, Apple corps y Disney por permitirme presentar esta historia exactamente como debería ser contada. He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años y estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo”, comentó Peter Jackson.

Crédito foto de portada: Disney