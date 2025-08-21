The Beatles relanzan ‘Anthology’ con material inédito

Hace treinta años que se dio a conocer una serie documental que, por vez primera en palabras de sus propios protagonistas, narraba la historia de la banda más trascendente del pop. La obra llegó acompañada de un puñado de discos con tomas alternas y en directo además de un par de canciones grabadas en su momento por los Beatles sobrevivientes entonces (Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr). Hoy, se anuncia su relanzamiento con bastantes detalles extra.

The Beatles Anthology, la serie documental con ocho episodios, presentó en su momento a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contando su propia historia. Hoy, dicho trabajo ha sido restaurado y remasterizado agregando un capítulo nueve que incluye imágenes inéditas registradas detrás de escena, con Paul, George y Ringo reuniéndose entre 1994 y 1995 para trabajar, reflexionando sobre la vida. La restauración fue supervisada por Apple Corps con Wingnut Films y Park Road Post, de Peter Jackson, junto a Giles Martin, quien ha creado nuevas mezclas de audio para la mayoría de la música incluida.

En cuanto a las canciones originalmente lanzadas en CD y vinil, Anthology contó con tres discos dobles plenos de material inédito entonces. Actualmente estamos ante 191 canciones que serán lanzadas el próximo 21 de noviembre para compra digital y escucha vía streaming, así como una edición en formato físico (12 LP´s en vinil de 180 gramos y 8 CD´s; importante decir que habrá ediciones exclusivas con tarjetas fotográficas numeradas). Respecto al libro editado hace 25 años, su nueva versión se lanzará el 14 de octubre gracias a Apple Corps Ltd. y Chronicle Books: 368 páginas con más de 1300 fotos, documentos e ilustraciones.

The Beatles Anthology, la serie documental estará disponible en Disney+ a partir del 26 de noviembre. Como de costumbre, los cuatro de Liverpool se las arreglan para figurar periódicamente, cosa que nos cae bastante bien.

