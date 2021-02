The Batman, la nueva cinta dirigida por Matt Reeves iba por muy buen camino en estos últimos meses, incluso, Warner Bros. publicó la fecha en la que el rodaje se terminaría… Pero, un nuevo caso positivo de Covid-19 en el staff detuvo todo, otra vez.

Con información del medio The Sun, un doble del protagonista Robert Pattinson, el nuevo Batman, ha salido positivo en una prueba de Covid-19 que se realiza constantemente a los miembros del staff para evitar riesgos.

Ahora, este doble tendrá que permanecer en confinamiento durante diez días con el resto de las personas que trabajaban de cerca con el. “Rodar un éxito de taquilla de esta escala es bastante difícil sin la amenaza de Covid que se avecina”, dijo una fuente interna a The Sun.

“Si bien esto demuestra que el régimen de pruebas de Warner Bros. está funcionando, tener a tanta gente fuera del set durante diez días es un dolor de cabeza sin el cual el estudio podría prescindir, especialmente cuando confían en el equipo de especialistas para entregar las escenas más espectaculares de la película”.

La fuente interna de The Sun dice que a pesar de este retraso la película no alterará su fecha de estreno, The Batman se estrenará en algún punto de marzo del 2022. “La película aún está en camino de terminar el próximo mes y cuando lo haga, creo que todos estarán respirando aliviados”, dijo la fuente.

Crédito foto de portada: Warner Bros.