Junto con el anuncio del inicio de las grabaciones de la nueva película de Matt Reeves, The Batman. Warner Bros. ha confirmado al elenco y personajes que conformarán la película.

Fue ayer, lunes 27 de enero que Matt Reeves nos sorprendió a todos al oficializar el inicio de las grabaciones de la nueva película del Caballero de la Noche mediante un tweet. Es esta publicación no vimos mayores detalles respecto a la producción, a excepción de que nos enteramos que Creig Fraser (Rogue One) será el director de fotografía.

Ahora, una nueva declaración por parte de Warner Bros. nos ha dado a conocer más detalles sobre The Batman. En una reciente publicación sobre el inicio de las filmaciones, Warner Bros. confirma al elenco que conformará esta nueva cinta. Es verdad que gracias a algunas filtraciones ya sabíamos de algunos de estos, así como los personajes que interpretarían aunque con esta nueva declaración nos llegan de sorpresa algunos de los personajes que veremos.

Esta es la nueva lista de actores y personajes que veremos:

Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman

Zoë Kravitz como Selina Kyle

Paul Dano como Edward Nashton

Jeffrey Wright como James Gordon de la Policía de Gotham City

de la Policía de Gotham City John Turturro como Carmine Falcone

Peter Sarsgaard como el Fiscal de distrito de Gotham, Gil Colson

Jayme Lawson como la candidata a alcalde Bella Reál

Andy Serkis como Alfred

Colin Farrell como Oswald Cobblepot

Es necesario mencionar y como seguro te habrás dado cuenta, los nombres de algunos “villanos” aparecen con sus nombres oficiales, es decir, vemos a una Selina Kyle u Oswald Cobblepot pero en ningún momento los nombran como Catwoman o Penguin.

The Batman será dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) con un guión co-escrito por él y Mattson Tomlin, y su estreno está fijado para junio de 2021.