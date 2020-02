El DC Extended Universe no quita el dedo del renglón y quiere expandirse cueste lo que cueste, así tengan que cambiar de personajes de manera drástica.

Actualmente son 3 las nuevas películas de este universo que están siendo desarrolladas o en su defecto ya fueron lanzadas. En primer lugar está Birds of Prey, a la cual le cambiaron el nombre después de convertirse en la cinta con el peor fin de semana en el DCEU.

Después de eso, está The Batman de Matt Reeves y la casi lista, The Suicide Squad de James Gunn. Pues ahora, al parecer DC quiere incluir a una nueva Harley Quinn a este universo y el lugar perfecto para integrarla sería la nueva trilogía del Caballero de la Noche.

Según un nuevo reporte de We Got This Covered, Matt Reeves quiere presentar a una nueva Dra. Harleen Quinzel en su trilogía, la razón aún no está especificada, aunque probablemente algo tenga que ver el reciente fracaso taquillero que presentó la última película de la ayudante del Joker. Aunque esto, no está confirmado.

Harley Quinn actualmente es fundamental en el DCEU, recientemente se han filtrado imágenes en las que vemos a Margot Robbie en el set de filmación. Hay quién incluso cataloga al personaje como la nueva reina de DC y Warner Bros. pasando incluso encima de Wonder Woman.

Como siempre lo mencionamos, esto es un rumor y debe ser tratado como tal. Por otra parte, The Batman llegará en junio de 2021, mientras que The Suicide Squad se estrenará en agosto del mismo año.