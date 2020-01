The Batman ya inició su rodaje así que los fans pueden estar tranquilos ya que la película ha iniciado su rodaje y podemos asegurar que esta vez DC nos tiene preparado un reboot espectacular.

Batman se ha convertido en una de las películas más esperadas de Warner Bros. Tras la salida de Ben Affleck como el caballero oscuro del DCEU, todos nos preguntamos qué pasaría con Batman y al poco tiempo, el actor Robert Pattinson fue anunciado como el gran elegido. Aunque al principio no fue bien recibido, los ánimos se han elevado de poco a poco.

Estos últimos meses han sido fuente de controversias para los seguidores de Batman ya que Warner Bros. Nos han tenido a cuenta gotas con la información sobre el filme y en cuanto al reparto han liberado poco a poco a los actores que formarán parte de la película.

Por si fuera poco, también se confirmó que esta entrega se enfocará a explorar la faceta de Batman como detective, la cual aún no ha sido explotada en ningún filme del murciélago. Recordemos que una de las habilidades de Bruce Wayne además de ser millonario es un excelente detective. La única ocasión donde hemos podido explorar esta faceta es en la trilogía de videojuegos de Batman.

A través de su cuenta de Twitter, Matt Reeves público una imagen de la claqueta de The Batman en su primer día de rodaje, un momento emocionante para todos los fans de este súper héroe y nos llena de emoción saber que pronto podemos ver una nueva entrega de The Batman. De momento en lo que esperamos seguimos con emoción la llegada de Wonder Woman 1984.