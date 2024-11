The Awakening: “El mundo ardiendo y nosotros preocupados por cómo nos vemos en Instagram”

Prominente artista y compositor sudafricano, Ashton Nyte, líder y rostro de The Awakening, regresa a la escena musical del rock gótico gracias la salida de un álbum de título homónimo que ve la luz después de 30 años de carrera. El lanzamiento da continuidad a The passage remains, disco que se desmarca del halo de compendios sonoros con guías de experimentación para regresar a un sonido más clásico. Ésta es la charla sostenida con el cantante y compositor.

¿Cuál palabra crees que define mejor tu carrera?

Gratitud. El simple hecho de seguir haciendo música es una bendición. Es maravilloso crear y compartir mis pensamientos, mi música y mis ideas con el mundo, tener personas apoyándome después de tanto tiempo así como a nueva gente que se une y celebra lo que hago.

Eres un artista multifacético, has publicado libros, haces música bajo todos los contextos posibles, ¿qué otra disciplina artística te queda por explorar?

Soy gran fan del cine. Creo que mi trabajo siempre ha sido algo cinematográfico por naturaleza, procuro desarrollar un espacio en el que la gente pueda perderse o encontrarse a sí misma. A menudo lo logro pintando imágenes visuales con música, palabras, estados de ánimo y texturas. Ahora me interesa más expresarme visualmente, llevo muchos años haciendo mis propios videos, creo que lo natural sería evolucionar para escribir, dirigir y crear cortos y largometrajes completos, es algo que definitivamente quiero que suceda. También me gustaría actuar en cine. He hecho un poco de teatro también.

“Mirror midnight” es un tema que confronta la banalidad del mundo digital.

Habla sobre la manipulación en los medios y las redes y sobre cómo nos obsesionamos con nosotros mismos y nos alejamos de las cosas que realmente importan. El mundo podría estar ardiendo y nosotros estamos más preocupados por cómo nos vemos en una publicación de Instagram, por ejemplo. Intenté transmitir esa realidad distópica en el video musical usando una estética noir. Soy fan de Ingmar Bergman, de su trabajo a menudo minimalista, absolutamente hermoso, poderoso y con una fuerte declaración estética.

¿Regresar al sonido clásico de The Awakening también te permite mirar hacia el futuro y aprender nuevas cosas sobre ti?

El álbum nació de mi reencuentro con lo que originalmente me enamoró y creó la esencia de la banda. Todos pasamos por distintas etapas en la vida. Durante años he explorando intencionalmente caminos que no se alinean con el sonido más conocido del grupo. Gran parte de esto se dio durante la pandemia, cuando todos estábamos buscando nuevas formas de avanzar. Aprendí mucho sobre mí mismo en ese proceso, en especial sobre lo que me gusta y lo que no, fue como salir a cenar con viejos amigos y tomar unas copas de vino.

Recientemente charlé con Michael Ciravolo y me habló de lo genial que fue trabajar contigo. En ese sentido, ¿qué tan diferentes son tus procesos cuando eres la cabeza del proyecto y cuando trabajas como invitado?

Comencé trabajando solo casi por necesidad, le pasa a la mayoría. Con los años he involucrado a más gente en mi banda, pero trabajo por mi cuenta la mayor parte del tiempo. Cuando haces algo durante décadas, tiendes a comprender mejor lo que buscas y con suerte mejoras en tus habilidades en general. Trabajar con Michael fue una experiencia diferente porque todo lo que tuve que hacer fue simplemente idear una letra y una melodía vocal. Contribuí con los arreglos de la canción y todo eso, pero él y Michael Rose mezclaron y produjeron todo con mi aportación, sin necesidad de que yo estuviera físicamente. Una experiencia de aprendizaje: enfocarme de nuevo en mi instrumento principal.

Con The Cure lanzando nueva música y un remake de The crow, ¿qué le auguras a la música y a la cultura gótica?

Existen fundadores del rock gótico. Bauhaus, The Sisters of Mercy, The Cure, Siouxsie and The Banshees, Joy Division. Bandas esenciales. Todos les debemos mucho y éstas a su vez le deben mucho a David Bowie, aunque retrocediendo ahí estaba Little Richard, y así sucesivamente; claro, también Alemania trajo mucho al movimiento con lo que hizo Kraftwerk. Cualquier subcultura musical existe mientras personas nuevas sigan descubriéndola. En mi caso, procuro añadir algo memorable al movimiento. Con el fenómeno de vender cosas que parecen ser de estética gótica, no pasa nada, eso va y viene, por mí está bien. El rock gótico se trata de cuestionar, romper barreras, límites. Y hay mucho de inclusión y belleza en ello. El Arte en general se trata de ser un espacio seguro para todos.

¿Qué es lo que aún te mantiene con los pies en la tierra?

Algo muy simple. Ser una buena persona, amable con los demás, nunca está de más. Siempre es mejor mantenerse creando lo que uno ama, incluso si no tienes éxito, lo que realmente importa es eso. Una gran lección. Me ha funcionado ser fiel a mí mismo. No hay que ser tan duros. En mi caso, crear música viene del amor y la bondad. Puedes hacer música que parezca o suene aterradora, u oscura o teatral o extraña, y aún así tener amor y bondad. Usar maquillaje no significa que estés haciéndole daño a alguien.

