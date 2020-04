Este año Since I Left You, álbum debut de The Avalanches, cumple 20 años. Y aunque por el aislamiento no se podrá celebrarlo como quisiéramos, tampoco podía pasar desapercibido. Así que la banda decidió realizar un listening party en el que además contarán con la participación de Tim Burgess de The Charlatans.

A través de Twitter tanto la agrupación como Burgess, anunciaron la gran celebración, que se realizará el próximo sábado 25 de abril (o 26 dependiendo tu ubicación). Durante la listening party, los músicos estarán recorriendo canción por canción mientras comparten algunos recuerdos.

El grupo australiano es el último en compartir con Tim un listening party. Ya que desde que inició la cuarentena, el británico se ha encargado de organizar varias de estas fiestas para hacer menos pesado estos días en aislamiento. The Maccabees, Liam Gallagher, Dave Rowntree de Blur y Franz Ferdinand han también participado en este proyecto.

Join us and @Tim_Burgess as we listen to Since I Left You, sharing memories track by track , for #timstwitterlisteningparty Saturday April 25 – 10pm GMT 🇬🇧 Sunday April 26 – 7am Australian EST 🇦🇺 Saturday April 25 – 2pm PST 🇺🇸 https://t.co/6OaekZVLaq — The Avalanches (@TheAvalanches) April 14, 2020

Además del festejo de aniversario por Since I Left You, The Avalanches también está por lanzar un nuevo álbum de estudio. Por el momento no se tienen muchos detalles acerca de esta próxima producción, sin embargo este año compartieron ya dos nuevas canciones. La primera fue We Will Always Love You en colaboración con Blood Orange y la segunda Running Red Lights con Rivers Cuomo de Weezer y Pink Siifu.

Pero en lo que llega el nuevo álbum, celebremos Since I Left You, el álbum que marcó el inicio de una grandiosa y talentosa carrera musical. Escúchalo a continuación y no te pierdas su listening party.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.