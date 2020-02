The Avalanches rompió el silencio musicalmente y en cuanto a sus redes sociales con una nueva canción titulada We Will Always Love You, en la que colaboran con Dev Hynes de Blood Orange.

Este nuevo tema es la primera canción luego de lanzar en 2016 su álbum Wildflower.

La banda estuvo publicando en sus redes (fotos de perfil y portadas) imágenes de estrellas y galaxias, como ventanas al espacio infinito que ellos estaban recreando para esta nueva canción. También colocaron algunos carteles físicos en algunos puntos con los mensajes “Después de que muramos, ¿que habrá entonces – Nosotros siempre te amaremos”.

Sobre toda esta filosofía de la trascendencia después de la muerte, el amor y todo aquello que nos acerca a los otros, la banda publicó una reflexión a modo de presentación de We Will Always Love You.

A veces recibimos mensajes diciéndonos que nuestra música ha estado allí; en tiempos oscuros, soledad o pérdidas. No hay palabras para expresar cuán conmovedora o profunda es esta conexión con ustedes. Nuestro nuestro nuevo sencillo trata sobre tales viajes, desde la oscuridad hasta la luz. Sobre la vida después de – todo tipo de – muerte. Sobre la propia naturaleza trascendente de la música.

En esta canción Dev Hynes (Blood Orange) hizo samplers de las canciones I’ll Take You Anywhere That You Come de Smokey Robinson & the Miracles y Hammond Song de The Roches.

El nuevo sencillo es un tema electrónico y psicodélico que ambienta al escucha en ese espacio infinito y eterno que The Avalanches evoca.

Cada voz que se escuchó en la radio en los últimos años ahora existe en las estrellas. Las transmisiones de esos cantantes están flotando para siempre, perdidas en el cosmos, viajando sin fin.

Escúchalo a continuación:

The Avalanches también confirmó que esta canción formará parte de su nuevo materia lde estudio.

We Will Always Love You ya está disponible en plataformas de streaming, a través de Astralwerks Records.