El día de hoy The Avalanches estrenó su nuevo material discográfico, We Will Always Love You, el cual además llegó con una sorpresa extra: el video de su colaboración con MGMT y Johnny Marr.

El nuevo video musical del track “The Divine Chord”, como muchos de los conceptos de este nuevo álbum de la anda, se centra en el espacio y los planetas. Sin embargo, a lo largo de él, también podemos ver la historia de un niño pequeño acampando y vagando por el bosque.

Este es el sexto audiovisual que The Avalanches lanza de We Will Always Love You. El último había sido lanzado hace un mes para la colaboración que tiene con Leon Bridges, “Interstellar Love”.

Además de su track colaborativo con MGMT y Johnny Marr, We Will Always Love You incluirá una gran cantidad de participaciones de otros talentosos artistas como Jamie xx, Neneh Cherry, Karen O, Blood Orange, Rivers Cuomo, Denzel Curry y más.

El álbum de The Avalanches ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Igual no olvides que para celebrar el lanzamiento, la banda también anunció que el próximo 19 de diciembre estarán realizando un especial concierto virtual, el cual se llevará a cabo en res diferentes zonas horarias para que sus fans de todo el mundo puedan verlo sin problema.

Te dejamos a continuación el video de “The Divine Chord”:

Créditos foto de portada: Grant Spanier / Prensa.