The Avalanches estrenó dos nuevos sencillos hoy a través del Music Breakfast Show de la BBC 6. Las canciones tituladas Reflecting Light y Wherever You Go son un adelanto de su nuevo material discográfico.

Para Wherever You Go, el grupo australiano contó con la participación de Jamie xx en la co-producción, además de que Neneh Cherry y CLYPSO les apoyaron con la voz. Y en un comunicado, The Avalanches comentó que esperan que esta canción dé esperanza frente a “todo el maldito mundo incinerado”:

¿Por qué mandamos música a las estrellas? ¿Es porque queremos que nuestras voces vivan para siempre? ¿De qué otra forma deberíamos de convertirnos en espíritus puros que cantando para siempre en la oscuridad?

Mientras que en cuanto a Reflecting Light, la banda colaboró con Sananda Maitreya y Vashti Bunyan. Y sobre ella, en el mismo comunicado, escribieron:

¿Cuáles son los sonidos que rondan nuestras vidas… flotando en la estática y con el ruido a nuestro alrededor, más allá de nuestro alcance? ¿Son ondas de radio? ¿Alucinaciones? ¿Voces del pasado? Comenzando con lo físico nos volvemos efímeros. Estamos cambiados… estamos reflejando luz.

A inicios de mes, The Avalanches anunció que ya habían terminado su tercer material discográfico. Y aunque aún no se han revelado más detalles, se espera que estos dos sencillos junto con los ya previamente lanzados, We Will Always Love You con Blood Orange y Running Red Lights con Rivers Cuomo y Pink Siifu, aparezcan en este nuevo álbum.