Los regiomontanos The Advent Equation están de regreso con nuevo material. Se trata de un disco grabado en vivo en tiempos de pandemia, con temas sacados de un par de live sessions que hicieron para algunos festivales en línea. El título del material es The Advent Equation: Live at Psicofonía Studio y contiene una hora de música tomada de los dos discos de larga duración que han editado hasta ahora: Limitless life reflections y Remnants of oblivion.

TXT:: Luis Jasso

Aunque si bien el video en vivo tiene un detalle distractor (un camarógrafo se atraviesa constantemente), es pecata minuta ante lo que realmente importa: la música. Ya antes se dijo en este espacio que la banda es de calidad soberbia, y este material no hace más que confirmarlo con temas como “Ignition”, “Patterns of spiraling reality”, “Remnants of oblivion” (de su segundo disco) y “Afterlife evolutionary” (de su primer material).

Respecto al lanzamiento, disponible en plataformas digitales y en formato físico mediante el sello nacional Concreto Records, el guitarrista Luis Gómez comentó lo siguiente: “Éste es un álbum cargado de emociones que transmite la esencia y energía de lo que sentimos al presentar nuestro catálogo en vivo. La mezcla y master de Charles A Leal logró que cada parte suene rica, viva y llena, permitiendo que cada tema vibre y transmita un escalofrío de emociones”.

Por su parte, el vocalista y bajista Margil H. Vallejo agregó: “Esta experiencia de un álbum en vivo es la culminación del esfuerzo y dedicación que le dedicamos a nuestro trabajo. Al escuchar la exquisita mezcla de Charles no puedes más que sonreír y disfrutar”. Hablamos de una de las bandas que más promete en la escena del prog metal; un cuarteto que no debe tener problemas en alcanzar el estatus de Ágora o Glass Mind. Juntos podrían discutir, chela en mano, qué tan cerca se halla Remnants of oblivion de un clásico como Hyperstructure, de The Arkitecht.

Antes de pensar en desacreditar la idea de poner en CD un disco en vivo que no cuenta con púbico, recordemos que es algo que han hecho bandas de todo el mundo, como Paradise Lost y Enslaved, por citar un par.