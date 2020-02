El tiempo pasa volando. Y para todos aquellos que vivieron la transición de los 90 e inicios de los 2000, seguro se sentirán identificados, y un poco melancólicos, con el nuevo video de The 1975 para Me & You Together Song. El nuevo sencillo de su próximo disco Notes On a Conditional Form.

El video que fue dirigido por bedroom, nos muestra a un grupo de jóvenes en una alocada fiesta con The 1975 musicalizándola. Antes de que existieran las plataformas digitales como Spotify, la música se compartía en mezclas de CD’s, justo como se ve en la primer escena del video.

Entre playeras coloridas, delineadores negros, grabadoras y recámaras llenas de pósters, el video para Me & You Together Song muestra diferentes historias de chicos enamorándose. Terminando todo en una divertida guerra de almohadas.

El sonido de la canción encaja a la perfección con la parte audiovisual. Todo junto es como viajar en el tiempo y regresar a aquellos días en los que la gente utilizaba MySpace, veías Daria o Beavis and Butthead en MTV y George W. Bush estaba en la presidencia.

Me & You Together se unió a People, Frail State of Mind y The 1975, como los primeros sencillos de su nuevo álbum Notes On a Conditional Form. El cual originalmente estaba programado para ser estrenado el próximo 21 de febrero. Sin embargo hace unas semanas la banda anunció que pospondrían el lanzamiento para el 24 de abril.

De igual forma, a inicios de semana, Matt Healy tuvo una íntima presentación en Sydney. Durante la cual, utilizando solamente una guitarra y su voz, compartió otro adelanto del disco con la canción Jesus Christ 2005 God Bless America.