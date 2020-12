Matt Healy nuevamente hizo aparición. Ahora para hablar sobre su decisión de alejarse de las redes sociales, lo que según comentó, lo ha convertido en “una persona mucho mejor”.

A través de una publicación en Reddit, el vocalista de The 1975 escribió: “Decidí dejar las redes sociales, obviamente en reacción a ser desconsiderado e inicialmente haber sido cancelado, pero eso es algo que se había convertido en algo casi semanal.”

“Esto no es para trivializarlo, lo hice”, continuó. “Si dije algo o actué de una manera que realmente lastimó a alguien en cualquier momento, me disculpo sinceramente por ello. Realmente no quiero hacerte daño, seas quien seas.”

Después, Matt Healy continuó diciendo que se dio cuenta de que había pasado años haciendo declaraciones artísticas en forma de álbumes de The 1975 pero luego tuiteaba sus puntos de vista personales en redes sociales “sin siquiera pensar en ello”.

“Es una paradoja tan extraña. Y sí, a veces lo hago bien, pero a veces me veo como un idiota y eso empeora mi trabajo. Me encontré preguntándome ‘¿para qué?’, ¿algo de atención en el momento? ¿un atajo para sentirme bien conmigo mismo?”, agregó.

Finalmente, Healy declaró que es “una mejor persona” y “más feliz” ahora que ya no está atrapado por las redes sociales y que desea usarlas de una mejor manera de ahora en adelante.

“Sólo quiero que mi compromiso con ello tenga el mismo propósito e intimidad que espero que muchos de ustedes experimenten en mi trabajo”, escribió antes de hacer mención de su nueva asociación con la organización de derechos humanos, Amnesty International.

En el último medio año han sido pocas las veces que Matt Healy ha hecho aparición en redes sociales. Una de ellas fue para compartir una playlist para celebrar la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.