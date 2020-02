El frontman de The 1975, Matt Healy se vio envuelto en un debate con la periodista del periódico británico The Guardian, Laura Snapes. Esto después de que el cartel del Festival Reading & Leeds fuera anunciado, teniendo como headliners a Rage Against The Machine, Liam Gallagher, Two Door Cinema Club y Stormzy. Y contando en total solamente con tres actos femeninos.

Acerca de la poca (prácticamente nula) participación de mujeres en el festival, la periodista compartió un tuit asegurando que Melvin Benn, director de R&L, “no tenía ni idea acerca de representación”. Y fue ahí cuando Matty entró a la conversación, argumentando que a pesar de la injusticia, “Rage Against The Machine era un increíble fichaje”.

A lo que Laura le respondió:

Y aprovechando la oportunidad, Snapes invitó a Matt Healy a apoyar la causa y dejar de presentarse en festivales que no contengan en su cartel una igualdad en cuanto a bandas de género masculino, femenino y no binarios. A lo que el cantante de The 1975 no lo dudó ni un segundo y accedió.

Take this as me signing this contract – I have agreed to some festivals already that may not adhere to this and I would never let fans down who already have tickets. But from now I will and believe this is how male artist can be true allies ❤️ https://t.co/1eaZG2hEze

