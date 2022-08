A un mes del anuncio de su próximo material discográfico, Being funny in a foreign language, The 1975 ha liberado un nuevo adelanto con “Happiness”.

Si algo ha caracterizado a la agrupación liderada por Matt Healy, es la versatilidad de géneros y estilos que exploran en sus álbumes, al menos en los dos últimos, y todo apunta a que la nueva colección de canciones seguirá con esta línea. Luego de que “Part of the band” nos mostrara la faceta indie pop de The 1975, “Happiness” es un retroceso a sus inicios con elementos funky que le dan una vibra bastante colorida y bailable.

El tema fue estrenado hace unos momentos a través del programa de radio de Zane Lowe, donde Healy habló un poco de cómo fue su creación. “‘Happiness’ es como… literalmente en esa pista hay muchos de nosotros en la sala. Realmente no tiene mucha estructura. Llegó como una interferencia, y no hemos hecho eso en años. Así que sólo queríamos que este disco fuera realmente como un momento capturado y no demasiado construido e incluso tan producido”, explicó.

“Lo hicimos en un día, más o menos, y nos divertimos. Y creo que existe este deseo real de ver algo significativo en el arte con la menor tecnología posible. ¿Sabes a lo que me refiero?”, agregó. Durante la sesión con Lowe, también se presentó el video oficial de la canción en el cual encontramos a la banda bailando e interpretando la canción con escenarios retro.

Recuerda que The 1975 visitará nuestro país para presentarse en la próxima edición del Corona Capital. La buena noticia es que su nuevo disco se estrenará el 14 de octubre, así que tendremos la oportunidad de escucharlo en vivo junto con algunos de los temas más queridos de su repertorio.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

THE 1975 ENTRA A SU ERA ‘FOLKLORE’ CON “PART OF THE BAND”