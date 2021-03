Desde hace algunos días The 1975, Charli XCX y No Rome anunciaron que habían estado trabajando juntos en algo y el resultado ya por fin esta aquí.

El track fue titulado “Spinning” y viene con un divertido y alegre sonido pop que a su vez combina el estilo de cada uno de los músicos partícipes. En una publicación en Instagram, Charli XCX la describió como “la canción más linda de todas”.

Últimamente tanto la cantante como Matt Healy, frontman de The 1975, y No Rome habían revelado en redes sociales que juntos formarían un nuevo súper grupo. Hasta el momento no se sabe mucho sobre este proyecto pero se espera que pronto salga el video oficial para “Spinning”.

Por ahora ya puedes encontrar el tema de The 1975, No Rome y Charli XCX en cualquiera de las plataformas digitales, en donde viene con un artwork con los tres músicos en una tierna versión animada.

Esperamos pronto tener más detalles de este nuevo súper grupo pero igual no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales.

Fotos de portada vía Instagram No Rome / Instagram Charli XCX / Instagram The 1975.