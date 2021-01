El actor Arnold Schwarzenegger recibió ya la vacuna de COVID-19 y lo festejó diciendo una cita de la exitosa saga que protagonizó, Terminator.

Schwarzenegger reveló la noticia a través de su cuenta de Twitter con un video que captura el momento en el que fue vacunado en el Dodger Stadium. “Hoy fue un buen día. Nunca había sido tan feliz de esperar en una fila”, escribió.

“Si eres elegible, únete a mí y regístrate para recibir tu vacuna”, continuó para después proceder a citar su línea de las películas: “¡Ven conmigo si quieres vivir!”

Por supuesto que la reacción de Arnold Schwarzenegger desató a los fans, quienes comenzaron a contestarle el tuit citando otras frases de Terminator. “Esa fue sólo la primera toma. Regresarás”, le contestó un usuario de Twitter.

Mientras que otro fan también intervino escribiendo: “Esa fue la décima aguja que intentó. Los demás seguían mordiendo su endoesqueleto de metal.”

Te dejamos a continuación el video del momento en el que el actor fue vacunado:

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021